Akın Öztürk'ün emir astsubayına FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün emir Astsubayı Mehmet Serdar Özdemirci, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Özdemirci ve avukatı katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanık Özdemirci'nin esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Özdemirci, FETÖ ile bir irtibatının bulunmadığını öne sürdü. FETÖ'nün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefonlardan arandığına ilişkin dosyadaki tespitlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Özdemirci, söz konusu aramalar arasında uzun süre saat farkı olduğunu, bu uzun sürelerin, söz konusu aramaların ardışık olmadığını gösterdiğini söyledi. Hakkındaki tanık ifadesinin de gerçeği yansıtmadığını iddia eden Özdemirci, darbe girişiminin ardından açılan Genelkurmay çatı davasında 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Öztürk'ün emir astsubayı olmasına ilişkin, "Bu görev beni suçlu yapmaz. Ben bu göreve kendi isteğimle gelmedim. Beni bu göreve atayan komutan darbe girişimi sonrası korgeneralliğe yükseltildi. Mahkemenin istemesi durumunda bu komutanın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum. Silahlı terör örgütü üyesi değilim. Beraat ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasının ardından hükmünü açıkladı. Sanık Özdemirci'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verildi. - ANKARA