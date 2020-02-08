Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı adliyede - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı adliyede - Son Dakika

Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı adliyede

6 saat önce

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., adliyeye sevk edildi.

Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı adliyede, System.String[]

ANKARA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü düzenledikleri operasyonda, şüpheli Mehmet Serdar Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet Serdar Ö., emniyette işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.


Mehmet Serdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:43 Kaynak: DHA
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