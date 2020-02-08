Akın öztürk'ün eski emir astsubayı adliyede - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen salı günü düzenledikleri operasyonda, şüpheli Mehmet Serdar Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet Serdar Ö., emniyette işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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