Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı adliyede (2) - Son Dakika

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Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı adliyede (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIAnkara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:13 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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