Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı adliyede (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı adliyede (2) - Son Dakika

Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı adliyede (2)

6 saat önce

TUTUKLANDIAnkara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı adliyede (2), System.String[]

TUTUKLANDI

Ankara'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Mehmet Serdar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:13 Kaynak: DHA
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