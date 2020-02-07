Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Akın Öztürk'ün emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheli, 4 Şubat tarihinde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheli Mehmet Serdar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edilecek. - ANKARA