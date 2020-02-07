Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı gözaltına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı gözaltına alındı - Son Dakika

Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı gözaltına alındı

6 saat önce

HAVA Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı gözaltına alındı, System.String[]

HAVA Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan Hava Kuvvetleri eski Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö. hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçen Salı günü düzenledikleri opersayonda, şüpheli Mehmet Serdar Ö.'yü gözaltına aldı. Şüpheli Mehmet Serdar Ö.'nün, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.


Mehmet Serdar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:35 Kaynak: DHA
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