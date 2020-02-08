Akın Öztürk'ün FETÖ'den gözaltına alınan emir astsubayı adliyeye getirildi - Son Dakika

FETÖ'nün darbe girişimini yöneten isimlerden eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün FETÖ'den gözaltına alınan emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., Ankara Adliyesine getirildi.



FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimini yöneten ve bu kapsamda hapis cezası alan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk'ün eski emir astsubayı Mehmet Serdar Ö., FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında gözaltına alınmıştı. Şüpheli Mehmet Serdar Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi. Şüphelinin, burada soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor. - ANKARA