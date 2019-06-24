Akın, tekrar genel başkan yardımcısı
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Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 2012 yılında kurulan ve merkezi Ankara'da bulunan Belediye Başkanları Birliği'nin genel kurulunda tekrar yönetim kuruluna seçildi.
Bartın
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 08:21 Kaynak: İHA
Belediye Başkanı Cemal Akın
, 2012 yılında kurulan ve merkezi Ankara
'da bulunan Belediye Başkanları Birliği'nin genel kurulunda tekrar yönetim kuruluna seçildi. Yönetim Kurulu'nun yaptığı görev dağılımında ise yeniden Genel Başkan Yardımcısı oldu.
Genel Başkanlığını Karabük
önceki dönem belediye başkanlarından Hüseyin Erer
'in yaptığı Belediye Başkanları Birliği'nin Başkan Yardımcılıklarına Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Balıkesir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz
, Yalova
Belediye Başkanı Vefa Salman
ve Tokat
Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu
getirildi. Birliğin Genel Sekreterliğini de Kırşehir
önceki dönem belediye başkanlarından Halim Çakır
sürdürüyor. - BARTIN
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