Son Dakika Haberleri: Akın Üssü Davasında Savcı, Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de Arasında Bulunduğu Firari Sanıkların...

Akın Üssü Davasında Savcı, Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de Arasında Bulunduğu Firari Sanıkların...

1 saat önce

IHAAW162446-ASA/21-01-2019- Akın Üssü davasında savcı, Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari sanıkların dosyasının ayrılmasını talep etti.

Akın Üssü Davasında Savcı, Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de Arasında Bulunduğu Firari Sanıkların..., System.String[]
IHAAW162446-ASA/21-01-2019

- Akın Üssü davasında savcı, Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari sanıkların dosyasının ayrılmasını talep etti. 21.01.2019 16: 24: 46 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:30 Kaynak: İHA

Firari Adil Öksüz, 3. Sayfa
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