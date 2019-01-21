Akın Üssü Davasında Savcı, Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de Arasında Bulunduğu Firari Sanıkların...
1 saat önce
IHAAW162446-ASA/21-01-2019- Akın Üssü davasında savcı, Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari sanıkların dosyasının ayrılmasını talep etti.
IHAAW162446-ASA/21-01-2019
- Akın Üssü davasında savcı, Fetullah Gülen ve Adil Öksüz'ün de arasında bulunduğu firari sanıkların dosyasının ayrılmasını talep etti. 21.01.2019 16: 24: 46 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:30 Kaynak: İHA
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