Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu - Son Dakika

Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu

Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu Uşak'ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri Uşak'ta, Ekim Hayvanlarını Koruma Günü'nde, düzenlenen etkinlikler kapsamında Akın Yeniceli, içerisinde sokak hayvanları için mama taşıdığı sırt çantasıyla Banaz'dan Uşak'a koştu.

Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu

Uşak'ta 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü etkinlikleri

UŞAK - Uşak'ta, Ekim Hayvanlarını Koruma Günü'nde, düzenlenen etkinlikler kapsamında Akın Yeniceli, içerisinde sokak hayvanları için mama taşıdığı sırt çantasıyla Banaz'dan Uşak'a koştu. Yeniceli'nin getirdiği mamaları, Vali Funda Kocabıyık, hayvan mama kaplarına doldurdu.

Uşak Valili ve Uşak İl Emniyet müdürlü tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Akın Yeniceli, sabah saatlerinde Banaz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden içerisinde sokak hayvanları için mama bulunan çantayla yola çıktı. Yaklaşık olarak 34 kilometre koşan Yeniceli, yaklaşık olarak 3 saatte Uşak merkeze vardı. Merkezde Vali Funda Kocabıyık ve Uşak Emniyet Müdürü Mesut Gezer tarafından karşılanan Yeniceli, çantasında taşıdığı mamaları Vali Funda Kocabıyık'a teslim etti. Vali Kocabıyık ve Yeniceli mamaları emniyet mensuplarınca sokaklara kurulan mama kaplarına doldurdu.

Kültürümüzde ve inancımızda merhamet, hoşgörü, saygı her zaman ön plandadır ve en önemli değerlerimizden olduğunu ifade eden Kocabıyık, "Hayvanlara karşı yapılan kötü muameleler de kültür ve medeniyet değerlerimizle asla uyuşmaz. Bizim en büyük öğretilerimizden biri; kendimizden güçsüz ve bize muhtaç olan canlılara merhametli davranmamız gerektiğidir. Bu bilinçle; devletimizin ilgili kurumları, dernekler ve hayvanseverler hayvanlarımız için çalışmalar yapmakta. Fakat hayvan yaşamının sağlıklı ilerlemesi sadece kurum ve kuruluşların değil toplumun her üyesinin sorumluluğudur. Toplum olarak hayvanlara karşı duyarlı ve özenli davranırsak geleceğimizi inşa edecek olan çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılayabiliriz. Sadece sadık dostlarımız kediler ve köpekler değil böceğinden kuşuna kadar tüm hayvanlara karşı aynı özeni göstermeliyiz. Unutmamalıyız ki hayvanlara merhameti olmayanın insanlara da merhameti olmaz. Hayvanlara yapılan işkence insanlık suçudur. Bu düşüncelerle Hayvanları Koruma Günü'nde böyle anlamlı bir faaliyet gerçekleştiren Emniyet Müdürlüğümüz personeline ve hemşehrimiz Akın Yeniceli'ye teşekkür ediyor, toplumumuzda hayvanların yaşam haklarına dair hassasiyetin artmasını temenni ediyorum" dedi.

Sokak hayvanlarına farkındalık için 34 km koşan Akın Yeniceli ise, etkinlikte emeği geçen Vali Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlik, emniyet çalışanlarının çocuklara üzerinde hayvan resmi olan balon ve "Haydi" uygulaması broşürleri dağıtmasıyla son buldu.

Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu
Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu
Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu
Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu
Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu
Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu
Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 17:29 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı 30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan'a ateşkes için 3 şart koştu Siyahiler Ermenilere karşı Atatürk büstünü korudu Soner Sarıkabadayı, model Madelein Lopez Camelo ile dünyaevine girdi Acımasız baba, çocuklarını dövdüğü anları sosyal medyadan canlı olarak yayınladı
Liverpool, Aston Villa'ya karşı 7-2'lik tarihi bir yenilgi aldı Liverpool, Aston Villa'ya karşı 7-2'lik tarihi bir yenilgi aldı         
23:22
Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu Ermenistan ordusu, Azerbaycan'ın Mingeçevir ve Terter şehirlerindeki sivil yerleşim alanlarını vurdu         
22:09
Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı Son Dakika: Fenerbahçe, Basel'de oynayan Kemal Ademi'yle prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı         
21:48
5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın 5 dakikalık uzatmaya tepki gösteren Fatih Terim, maç bitmeden sahayı terk etti: Alın oyununuzu kendiniz oynayın         
21:04
Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş         
20:01
Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi         
18:04
Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı Sözde Dağlık Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan ordusunun operasyonunda ağır yaralandı         
13:51
Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü Sevgililerin manzara keyfi, aracın uçurumun kenarında çamura saplanmasıyla kabusa döndü         
13:06
Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti Akıl hastanesinden kaçıp intihara kalkışan eski üniversite hocasının kadın doktor isteği 'pes' dedirtti         
11:27
Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı Son Dakika! Ermenistan, Azerbaycan'ın Gence şehrindeki sivil yerleşim alanlarına füzelerle saldırdı: 1 ölü, 4 yaralı         
11:03
MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz MHP'li Ersoy'dan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a: Saygısızlık yapıldığı anda ezer geçeriz         
10:29
Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi Molada kaçırdığı otobüse yetişmek isteyen çocuk, yoldan geçen araçların altında kalarak feci şekilde can verdi         
09:43
Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor Erivan'daki metroda yer alan skandal harita, Türk topraklarını Ermenistan'da gösteriyor         
08:38
Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı Sinan Engin, Ertem Şener'in Beyaz TV'den ayrılık gerekçesini canlı yayında açıkladı         
00:26
Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz Zeynep Alkan'dan makyajsız fotoğraflarını unutturacak bikinili poz         
22:09
Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış Koronavirüse yakalanan Trump'a hastaneye kaldırılmadan önce oksijen takviyesi yapılmış         
21:35
Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi Son Dakika: Yerli koronavirüs aşısında insan üzerinde deneme aşamasına geçildi         
18:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2020 23:35:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akın Yeniceli, sokak hayvanları için 34 km koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei