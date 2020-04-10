Akıncı 2. prototipe maske takan Selçuk Bayraktar'dan 'evde kal' çağrısı - Son Dakika

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Akıncı 2. prototipe maske takan Selçuk Bayraktar'dan 'evde kal' çağrısı
6 saat önce
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı 2. prototipine taktığı maskeyle farkındalık oluşturarak, vatandaşlara korona virüse karşı "evde kal" çağrısında bulundu.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı 2. prototipine taktığı maskeyle farkındalık oluşturarak, vatandaşlara korona virüse karşı "evde kal" çağrısında bulundu.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, farkındalık oluşturmak için sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla korona virüse karşı maske takmanın ve evde kalmanın önemine vurgu yaptı. Selçuk Bayraktar, Akıncı 2. prototipe maske taktığı anların fotoğrafını kullanarak yaptığı paylaşımda, "Akıncı 2. prototip uçuşa gün sayarken. 500 km/sa hızla uçarken virüsten korunmanın yolunu bulmamız gerekiyordu. Sanırım bir çözüm bulduk. Maske tak ve #EvdeKal Türkiye" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 08:50 Kaynak: İHA
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