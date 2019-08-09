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Akıncı-Anastasiadis görüşmesi

1 saat önce

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKYR) Lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında bir araya geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKYR) Lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında bir araya geldi. Spehar, Akıncı'yı karşıladı.
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:19 Kaynak: AA
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