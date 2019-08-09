Akıncı-Anastasiadis görüşmesi
1 saat önce
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKYR) Lideri Nikos Anastasiadis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki resmi ikametgahında bir araya geldi. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:19 Kaynak: AA
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