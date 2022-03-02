AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı - Son Dakika
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AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı

02.03.2022 19:52

Bayraktar Akıncı B gökyüzüyle buluştu. Başarılarıyla herkesin dikkatini çeken AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B de gökyüzüyle buluştu. B modeli ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluştu. Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Bayraktar AKINCI TİHA'nın 2 X 750 HP olmak üzere toplam 1500 HP'ye sahip olan B modeli ilk uçuş testini başarıyla tamamladı.

Herkesin gözü onun üzerinde! Düşmanların ayaklarını titreten AKINCI'nın yeni modeli göklerle buluştu

MUHAREBE KABİLİYETİ ÇOK YÜKSEK

Böylelikle, Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA'nın (Taarruzi İnsansız Hava Aracı) B modeli gökyüzüyle buluşmuş oldu. Bayraktar AKINCI B sınıfının en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek uçak olarak hizmet verecek.

Herkesin gözü onun üzerinde! Düşmanların ayaklarını titreten AKINCI'nın yeni modeli göklerle buluştu

1 SAAT 16 DAKİKA BOYUNCA HAVADA KALDI

Çorlu'da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen test faaliyetinde Bayraktar AKINCI B TİHA, 1 saat 16 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI B ilk uçuşunda aerodinamik parametre tanımlama testlerini de başarıyla gerçekleştirdi.

AKINCI C'NİN DE MÜJDESİNİ VERDİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bayraktar AKINCI TİHA için 2 ülke ile ihracat sözleşmesini tamamladık. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamlayan 2x750=1500 HP'lik güce sahip AKINCI B'den sonra, 2x950=1900 HP'lik güce sahip AKINCI C de yakında göklerde olacak. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Herkesin gözü onun üzerinde! Düşmanların ayaklarını titreten AKINCI'nın yeni modeli göklerle buluştu

"KENDİ SINIFINDA DÜNYANIN EN GÜÇLÜSÜ"

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ise Twitter hesabından, "Kendi sınıfında dünyadaki en güçlü ve muharebe kabiliyeti en yüksek Taarruzi İnsansız Hava Aracı. Bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." paylaşımında bulundu.

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İnsansız Hava Aracı, Baykar, Milli, TİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AKINCI B ilk uçuş testini başarıyla tamamladı! Gökyüzünde tüm dikkatler ondaydı - Son Dakika


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