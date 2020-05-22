Akıncı belgeseli 24 mayısta yayında - Son Dakika

Akıncı belgeseli 24 mayısta yayında

Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA'nın geliştirme aşamalarının aylarca görüntülendiği Akıncı Belgeseli, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 24 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 20.23'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak.

Akıncı belgeseli 24 mayısta yayında, System.String[]

Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı olan Bayraktar Akıncı TİHA'nın geliştirme aşamalarının aylarca görüntülendiği Akıncı Belgeseli, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 24 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 20.23'de Baykar'ın YouTube kanalında yayınlanacak.

Türkiye'nin savunma sanayiinde kritik bir eşiği daha aşmasına neden olacak önemli projelerden biri olan Bayraktar Akıncı TİHA'nın (taarruzi insansız hava aracı) geliştirme çalışmaları bir belgesele konu oldu. Türkiye'nin taarruzi sınıftaki ilk insansız hava aracı olan ve Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı'nın geliştirme aşamaları Akıncı adı verilen belgesel ile ilk kez gözler önüne serilecek.

BAYKAR'IN YOUTUBE SAYFASINDA YAYINLANACAK

Belgeseli tanıtan iki fragmanı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yayınladı. Bayraktar Akıncı TİHA'nın kritik üretim safhaları ve geliştirme çalışmalarının anlatıldığı belgesel, Ramazan Bayramı'nın ilk günü olan 24 Mayıs 2020 Pazar günü, saat 20.23'de Baykar'a ait olan Baykar Tecnologies adlı YouTube kanalında ilk kez yayınlanacak.

ÇEKİMLER 6 AY SÜRDÜ

Yönetmenliğini Altuğ Gültan ve Burak Aksoy'un yaptığı belgesel için İstanbul'da bulunan Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Tesisleri ile Bayraktar Akıncı TİHA'nın test faaliyetlerinin yürütüldüğü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda aylarca süren çekimler yapıldı. Şubat 2019'da başlayan belgesel projesi yaklaşık 15 ayda tamamlandı. Belgesel, Bayraktar Akıncı'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 6 Aralık 2019'a kadar olan zorlu ve yoğun çalışma döneminin yaşandığı son 6 aylık süreci mercek altına alıyor.

BAYRAKTAR VE MÜHENDİSLER ANLATIYOR

Belgeselde Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ve mühendislik birimlerinin liderleri kendileriyle gerçekleştirilen röportajlarda yapılan çalışmaları anlatıyor. Belgeselle birlikte Türkiye'de ilk kez yüksek teknolojiye sahip bir hava aracının geliştirilme süreci izleyicilerle buluşmuş olacak.

İKİ AKINCI UÇACAK

Bayraktar Akıncı'nın ilk prototipi olan PT-1 ikinci uçuşunu ise 10 Ocak 2020'de sistem doğrulama testi kapsamında gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde entegrasyonu tamamlanan ve PT-2 olarak adlandırılan ikinci Bayraktar Akıncı da test faaliyetlerinin sürdüğü Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'na gönderildi. Bayraktar Akıncı TİHA'nın hava ve yer testleri bundan sonra iki prototiple birlikte yürütülecek.

TÜRKİYE DÜNYADAKİ 3 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Baykar'ın insansız hava aracı geliştirmedeki tecrübe ve teknolojisiyle geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA, Türkiye'yi dünyada bu sınıfta insansız hava aracı geliştiren ilk 3 ülkeden biri yapacak. 24 saat havada kalabilen ve 40 bin feet servis tavanına sahip olan Bayraktar Akıncı, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam bin 350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor. 5 bin 500 kilogram kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 2 adet 450 HP gücünde turboprop motor ile gökyüzüne yükseliyor. Bayraktar Akıncı TİHA aynı zamanda 2x750 HP ve TEI tarafından yerli imkanlarla geliştirilen 2x240 HP güç üreten motorlar için de farklı konfigürasyonlarla da uçabilecek şekilde tasarlandı.

HAVA-HAVA GÖREVİ YAPACAK

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli oto pilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak. Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı, SOM seyir füzesi gibi stratejik hedefler için geliştirilen milli mühimmatları da atabilme yeteneğiyle büyük bir güç çarpanı olacak. Burun kısmında bulunacak yerli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak olan Bayraktar Akıncı, kanat altında taşıyacağı TÜBİTAK SAGE tarafından milli olarak geliştirilen Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava mühimmatları ile harekat icra edebilecek. EO/IR kamera, AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) haberleşme ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zeka özelliklerine de sahip olacak.

YAPAY ZEKA İLE UÇACAK

Bünyesinde bulunduracağı 6 adet yapay zeka bilgisayarı vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek. Hiçbir dış sensöre veya küresel konumlama sistemine (GPS) ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi, aynı zamanda coğrafi bilgileri kullanılarak çevresel farkındalık sağlayacak. Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi Bayraktar Akıncı'nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

RADAR KABİLİYETİYLE LİDER OLACAK

Yerli olarak geliştirilen AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı TİHA, sentetik açıklıklı radar ile elektro optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek. Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu, bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak.

(İHA)

İnsansız Hava Aracı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 01:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akıncı belgeseli 24 mayısta yayında - Son Dakika

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