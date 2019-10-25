Akıncı: Bu makama kimin geleceğine sadece Kıbrıs Türk halkı karar verir
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Akıncı, harekatla ilgili mesajının çarpıtıldığını söyledi.
Akıncı, harekatla ilgili mesajının çarpıtıldığını söyledi. DW Türkçe'ye konuşan Akıncı, Erdoğan'ın "hadsizlik" çıkışına "Kıbrıslı cumhurbaşkanları neyi ne amaçla söylediğini bilirler" yanıtını verdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47
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