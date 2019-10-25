Son Dakika Haberleri: Akıncı: Bu makama kimin geleceğine sadece Kıbrıs Türk halkı karar verir
Son Dakika Güncel Akıncı: Bu makama kimin geleceğine sadece Kıbrıs Türk halkı karar verir

Akıncı: Bu makama kimin geleceğine sadece Kıbrıs Türk halkı karar verir

37 dakika önce

Akıncı, harekatla ilgili mesajının çarpıtıldığını söyledi.

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Akıncı, harekatla ilgili mesajının çarpıtıldığını söyledi. DW Türkçe'ye konuşan Akıncı, Erdoğan'ın "hadsizlik" çıkışına "Kıbrıslı cumhurbaşkanları neyi ne amaçla söylediğini bilirler" yanıtını verdi.

Akıncı: Bu makama kimin geleceğine sadece Kıbrıs Türk halkı karar verir

Deutsche Welle, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 09:47 
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