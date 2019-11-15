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Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığındaki heyeti kabul etti
6 saat önce
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyeti kabul ettiKKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 05:37 Kaynak: İHA
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki heyeti kabul etti
KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC'nin 36. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için KKTC'ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Fuat Oktay'ın beraberindeki heyette, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Türk Silahlı Kuvvetleri İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk da yer aldı. Görüşmeye ilişkin basına açıklama yapılmadı. - LEFKOŞA
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