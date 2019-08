Akıncı'dan Anastasiadis ile görüşme sonrasından açıklamalar

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Kesimi lideri Nikos Anastasiadis ile yaptığı görüşme sonrasında, Rum tarafının fikir değiştirmediğini ve çıkış yolu önermediğini söyledi. Akıncı, Rum tarafının olumsuz tavrına karşı, "Ya bir şeyi birlikte yaparsanız, ya da yapamadığınız noktada ayrı ayrı yaparsınız, yani şuanda olduğu gibi" dedi.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum lider Nikos Anastasiadis'le 3 saate aşan görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'na dönüşünde görüşmeyle ilgili basına açıklamalarda bulundu. Samimi ve yapıcı ruh haliyle gittiği görüşmede Anastasiadis'i de bu ruh haliyle dinlediğini kaydeden Akıncı, özlü içerikli konular yanında, hidrokarbon konusu ve güven artırıcı öneriler başlıklarını ele aldıklarını ifade etti. Akıncı, BM Genel Sekreteri'nin geçici Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute'un ay sonu veya Eylül başı adaya gelmesini beklediklerini, referans kavramlarının oluşturulması için yapacağı çalışmalarda kendisiyle temas edeceklerini kaydetti.Eylül'de New York'ta BM ile görüşülecekUcu açık, sonu gelmez müzakerelerin olmayacağını vurgulayan Akıncı, bunun BM kararlarındaki ifadelere de benzer ifadeler olduğuna dikkat çekti. Eylül sonu BM Genel Sekreteri'yle New York'ta görüşeceklerini ancak Lute'un yapacağı çalışmalara da bağlı olarak New York'ta üçlü bir görüşmenin olabileceğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, hem kendisinin hem de Anastasiadis'in buna açık olduklarını teyit ettiklerini bildirdi. Beşli bir görüşmenin de kendi önerileri arasında yer aldığını kaydeden Cumhurbaşkanı Akıncı, "Genel Sekreter'le yapacağımız 3'lü görüşmede 5'linin de yolunun çizilebileceğini düşünüyorum" dedi. Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le yapacakları görüşmede, konuların netleşeceğini söyledi. Akıncı, netleşmesini bekledikleri konuların "Geçmiş mutabakatlara bağlılık, 11 Şubat belgesi ve 30 Haziran Guterres çerçevesi" olduğunu kaydederek, "Bu üçünün toplamından referans kavramlarının ortaya çıkması gerekiyor" dedi.Akıncı'dan "İşbirliği yapmazsanız kendimiz ararız" vurgusuGörüşmede hidrokarbon konusunun da ele alındığını kaydeden Akıncı, "Hidrokarbon olayına gelince, biz çok doğru olduğuna inandığımız bir öneri yaptık. Bu öneri, bir komite kurulması ve bu işin planlama safhasından su yüzüne çıkarılması safhasına kadar paylaşılma noktasındaki oranların tespitinden satışına kadar bu işi birlikte yapma önerimiz vardı" dedi. Rum tarafının tekliflere karşı olumsuz olduğunu söyleyen Akıncı, "Maalesef, Rum tarafı olumsuz bir tavır içerisinde. Bugün bu tutumlarının tekrarını bugün gördük. ya bir şeyi birlikte yaparsanız, ya da yapamadığınız noktada ayrı ayrı yaparsınız, yani şuanda olduğu gibi. Birlikte yapılma imkanı olsa herkes için çok iyi olur, gerginliklerini azaltır. Bizi birlikte çok daha iyi bir noktaya taşır" ifadelerini kullandı."Türk tarafı kendi çalışmalarını yapmak zorundadır"Birlikte çalışmanın olmadığı ortamda tek taraflı faaliyetin söz konusu olamayacağının altını çizen Akıncı, "Ancak bunun olmadığı noktada bir taraf kendi araştırmalarını yaparken, diğer taraf elleri kolları bağlı bunu seyir edemez. Dolayısı ile durum bu olduğu sürece, Kıbrıs Türk tarafı Türkiye ile birlikte kendi araştırmalarını ve çalışmalarını yapmak zorunda olacaktır. Aramalara ara verme, bir arada hareket etme yok. Geriye kalan ayrı ayrı bu alanda girişimleri sürdürmesi kalıyor. Başka seçenek kalmıyor ortada" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum liderin kendilerine doğalgaz konusunda bir öneri yaptığını belirtti. Akıncı, "Bize karşı bir öneri yapıldı. Ancak bu önerilerin içerikli öneri olmasını arzu ederiz 'Kozmotik' sadece bilgi alışverişi yapılacağı bir komitelerin sorun çözeceği kanaatinde değiliz. Anastasiadis bu konudaki önerileri de yazılı ileteceğini belirtti. Sundukları öneri bize bir çıkış yolu önermemektedir" dedi.Türk tarafından 5 maddelik öneri paketiBugünkü görüşmede 5 maddelik güven artırıcı öneriler sunduklarını bildiren Akıncı, bunların; ticari araçların güneye geçişleri, araç sigortalarının ada genelinde geçerli olabilecek poliçeler üzerinde çalışılabilmesi, ortak spor komitesi kurulması, Avrupa Birliği Ad-Hoc komitesinin yeniden canlandırılması olduğunu söyledi. Akıncı ayrıca Larnaka Havalimanı'na gelip kuzeye geçecek yolculara çıkarılan zorlukların durdurulması için de konuşulduğunu söyledi.İki tarafta çalışan vatandaşların sorunları için çözüm önerisiRum üreticilerin kuzeye sattıkları ürünlerde çifte vergi şikayetlerine çözüm olacak rahatlatıcı tedbirler alabileceklerini ama onların da Larnaka'da oluşturulan sorunu bertaraf etmelerini istediklerini açıklayan Akıncı, ayrıca güneyde veya üslerde çalışan ancak orada yaşamadıkları için sağlık hizmetlerinden yararlanamayan Kıbrıslı Türklerle ilgili önerileri de olduğunu açıkladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, Anastasiadis'in de bu konuyu "çok garip" bulduğu söyleyerek çözüm beklediklerini vurguladı. Akıncı, "Görüşmemiz bu çerçevede gerçekleşti. Ayrılık noktaları elbette var ama bir diyalog içerisinde sıkıntıların aşabilmenin yolunu bulmak için çaba harcıyoruz. Bize düşen sorunları aşmak için diyaloğu sürdürmek" dedi.Eylül veya Ekim ayı başında New York'ta bir görüşme olacağına işaret eden Akıncı, şöyle devam etti:"BM açıklamasında ucu açık, sonu gelmez müzakerelerin olmayacağı şeklinde bir ifade var. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bizlerle ayrı ayrı görüşmeyi arzu ettiğini duyurmuştu. Lute ile yapılacak çalışmalara bağlı olarak Guterres üçlü görüşmeye hazır olduğunu ifade etti. Bu görüşmede bundan sonrasının planlanması gündeme gelecek. Bu görüşmede gayri resmi bir beşli toplantının da yolunun çizilebileceğini düşünüyorum. Bir tartışmanın artık son bulması lazım. Neyi müzakere edeceğiz konusu, tüm tarafların bir arada olacağı gayri resmi beşli toplantıda aydınlığa çıkacak. Anastasiadis ile netleşmesinin doğru olacağı kanaatini ifade ettik." - LEFKOŞA