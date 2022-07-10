Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı - Son Dakika
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Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı

10.07.2022 18:49
Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı

Güneyimizde kurulmak istenen terör devletine geçit verilmiyor. Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türkiye bölücü terör örgütü PKK'yı Kurban Bayramı'nda da boş bırakmadı. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

KANDİL'DE 2 TERÖRİST İMHA EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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Akıncı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı - Son Dakika
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