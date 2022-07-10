Akıncı'dan bayram hediyesi! Kandil'de tespit edilen 2 PKK'lı terörist bombalandı

Türkiye bölücü terör örgütü PKK'yı Kurban Bayramı'nda da boş bırakmadı. Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) 2 teröristi etkisiz hale getirdi.

KANDİL'DE 2 TERÖRİST İMHA EDİLDİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.