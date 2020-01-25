Akıncı'dan Erdoğan'a başsağlığı mesajı - Son Dakika
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Akıncı'dan Erdoğan'a başsağlığı mesajı

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda Elazığ merkezli depremde meydana gelen can kayıpları için tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Akıncı'dan Erdoğan'a başsağlığı mesajı, System.String[]

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mesajda Elazığ merkezli depremde meydana gelen can kayıpları için tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Akıncı tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar dilediği mesajında şunları kaydetti;

"Türkiye'de meydana gelen Elazığ merkezli depremde can kayıpları ve yaralıların olduğunu öğrenmekten büyük üzüntü duydum. Şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına yaşamını yitiren kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Acılı ailelere ve şahsınızda tüm Türkiye'ye başsağlığı ve sabırlar temenni ediyorum."


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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:56 Kaynak: DHA
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