Akıncı'dan 'Türkiye' mesajı: Varlığı, en büyük güvencemiz

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Ada'da temaslarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı kabul etti etti. Akar'ı kabulünde konuşan Akıncı, Türkiye'nin Kıbrıs'taki varlığına dikkat çekerek, "Sizlerin varlığı bizim en büyük güvencemiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı şunları kaydetti; "Gönlümüz arzu ediyor ki, uzattığımız dostluk eli, barış eli havada kalmasın. Türkiye'nin dostluğundan kazanacak çok şey var. Sizlerin buradaki varlığı Güney'de yanlış yorumlanmamalıdır. Ne bir tehdit unsurudur, ne de başka şey değildir bu. Haklarımızı korumak için güçlü olmak zorundayız. Gücümüzü barış için dostluk için kullanmak istiyoruz."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Kıbrıs'ın Türkiye için vazgeçilmez bir 'Milli Dava' olduğunu belirterek, "Kıbrıs bizim için çok önemli değerli. 82 milyon, Kıbrıs'a bir diken batsa bundan rahatsız olur. Ama biri Kıbrıs'a gül atsa, çiçek atsa bundan da son derece mutlu olur" dedi.

"Kıbrıs bizim milli davamız. Bunu hiç tartışması yok" diye söze başlayan Akar, "Bizim Kıbrıs Türk Halkı ile kader birliği var. Dolayısıyla Kıbrıs Türk Halkı'nın hem siyasi eşitliği hem de güvenliği bizim için hayati önemlidir. Vazgeçilmez bir konudur. Bunu her platformda ifade ediyoruz" dedi.

Kıbrıs'ta bir çözümde hiç bir modeli dışlamadıklarını ifade eden Akar şöyle devam etti;

DAYATMA YAPMIYORUZ

"Hiçbir model de dayatmıyoruz. Bu konuda sonuç odaklı çalışmaya gayret gösteriyoruz. Diğer taraftan da sırf müzakere olsun diye de yeni süreçler başlatmanın taraflara yararı olmadığını düşünüyoruz. Kıbrıs bizim için çok önemli değerli. 82 milyon Kıbrıs'a bir diken batsa bundan rahatsız olur. Ama biri Kıbrıs'a gül atsa çiçek atsa bundan da son derece mutlu olur. Biz, gece demeden gündüz demeden Kıbrıs Türk Halkı'nın kardeşlerimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı şekilde birlik ve beraberliğimizi koruyacağız."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a ziyaretinde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ora. Adnan Özbal eşlik ediyor.