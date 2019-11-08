Son Dakika Haberleri: Akıncı davasında tahliye edilen generallerin yeniden tutuklanması kararı
Son Dakika Güncel Akıncı davasında tahliye edilen generallerin yeniden tutuklanması kararı

Akıncı davasında tahliye edilen generallerin yeniden tutuklanması kararı

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski pilot tümgeneral Suat Murat Semiz, Trabzon'da gözaltına alındı.

Akıncı davasında tahliye edilen generallerin yeniden tutuklanması kararı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü davasında hakkında yakalama kararı çıkarılan eski pilot tümgeneral Suat Murat Semiz, Trabzon'da gözaltına alındı.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı davada, aralarında generallerin de olduğu tahliye edilen 5 sanık hakkında yeniden tutuklama kararı çıkması üzerine yürütülen soruşturma kapsamında operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yakalama kararı bulunan eski Eskişehir Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı tümgeneral Suat Murat Semiz'i, Of ilçesinde saklandığı evde yakaladı.

Gözaltına alınan Semiz'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Akıncı Üssü, Trabzon, Pilot, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 09:48 Kaynak: AA
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