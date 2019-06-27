Son Dakika Haberleri: Akıncı, hükümet ortakları ile bir araya geldi
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Akıncı, hükümet ortakları ile bir araya geldi

48 dakika önce

Hükümet ortaklarıyla bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maraş'ın Kıbrıs konusunun önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Maraş, Cumhurbaşkanlığından bağımsız şekilde ele alınabilecek bir konu değil" dedi.

Akıncı, hükümet ortakları ile bir araya geldi, System.String[]
Hükümet ortaklarıyla bir araya gelen KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maraş'ın Kıbrıs konusunun önemli unsurlarından biri olduğunu belirterek, "Maraş, Cumhurbaşkanlığından bağımsız şekilde ele alınabilecek bir konu değil" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Başbakan Ersin Tatar ve Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'la görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Maraş'ın Kıbrıs konusunun önemli unsurlarından biri olduğunu kaydeden Akıncı, "İster bütünlüklü çözümün parçası olarak açılsın ister bir güven oluşturucu önlem olarak ele alsın. Geçmişte alındı. Bu hatırlardadır. Maraş konusu KKTC Cumhurbaşkanlığından bağımsız şekilde ele alınabilecek bir konu değildir. Kıbrıs konusunu Cumhurbaşkanlığı yürütmektedir" ifadelerini kullandı. Konunun, "Karar aldık, partilerle meclisle, Cumhurbaşkanı ile görüş alışverişinde bulunuyoruz" şeklinde değerlendirilmemesi gerektiğini kaydeden Akıncı, "Bunu sayın hükümet yetkililerine ilettim. Cumhurbaşkanlığı bu gibi konularda bilgi verilecek bir makam değil, onun başkanlığında karar üretecek bir makamdır" şeklinde konuştu.
"ENVANTER ÇALIŞMASI YAPILACAK. SONRASI İÇİN POLİTİKA YOK" Hükümetin Maraş'ta sadece envanter çalışması yapılmasına karar verdiğini belirten Akıncı, "Ortada, bundan sonrası için politika yok. Politika oluşturma noktasına gelindiğinde muhakkak Cumhurbaşkanlığı ile hareket edilmesi gerektiği, sanıyorum onlar da anlamış bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili politika oluşturulurken mutlaka Birleşmiş Milletler ile işbirliği ve uluslararası hukuk içinde kalınması gerektiğini hükümete bir kez daha hatırlattım" dedi. Çözüme katkı oluşturacak yaklaşım sergilenmesi gerektiğinin altını çizdiğini belirten Akıncı, "Hükümet envanter çalışmasını yapacaksa yapılsın. Sıkıntı yok. Burada da eskiden yapılmış çalışmalar var. Arşiv bu açıdan zengin. Hükümetin yapacağı bu çalışmayla devlet arşivi daha da zenginleşmiş olur" şeklinde konuştu.
(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:40 Kaynak: İHA
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