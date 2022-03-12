Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı - Son Dakika
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Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı

12.03.2022 13:17

Bayraktar AKINCI B TİHA,son gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtu.

Bayraktar AKINCI B TİHA,

son gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtu..

AKINCI, 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı..

efekt..

29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği uçuş testinde 38 bin 39 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin

irtifa rekorunu kırmıştı..

efekt..

Bayraktar AKINCI TİHA'lar halihazırda güvenlik güçlerimiz tarafından

aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri

envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi..

Taarruzi İnsansız Hava Aracı için 2 ülke ile de

ihracat sözleşmesi imzalandı..

efekt..

Milli TİHA'nın yeni versiyonu Bayraktar AKINCI c'nin

ise ilk uçuşunu yakın zamanda yapması planlanıyor..

Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı
Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı
Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı

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BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI! BAYRAKTAR AKINCI TİHA MİLLİ HAVACILIK TARİHİMİZİN İRTİFA REKORUNU KIRDI! Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı

cumhurbaşkanı, Havacılık, Milli, TİHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı - Son Dakika


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