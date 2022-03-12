Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı - Son Dakika

Bayraktar AKINCI B TİHA,
son gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtu..
AKINCI, 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı..
efekt..
29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği uçuş testinde 38 bin 39 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin
irtifa rekorunu kırmıştı..
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Bayraktar AKINCI TİHA'lar halihazırda güvenlik güçlerimiz tarafından
aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri
envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi..
Taarruzi İnsansız Hava Aracı için 2 ülke ile de
ihracat sözleşmesi imzalandı..
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Milli TİHA'nın yeni versiyonu Bayraktar AKINCI c'nin
ise ilk uçuşunu yakın zamanda yapması planlanıyor..
Kaynak: İHA
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