Akıncı İHA irtifa rekorunu kırdı - Son Dakika

Bayraktar AKINCI B TİHA,

son gerçekleşen test uçuşunda rekora uçtu..

AKINCI, 40 bin 170 feet yüksekliğe çıkarak milli havacılık tarihimizin irtifa rekorunu kırdı..

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29 Ağustos 2021'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere giren Bayraktar AKINCI TİHA, 8 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirdiği uçuş testinde 38 bin 39 feet yüksekliğe çıkarak havacılık tarihimizin

irtifa rekorunu kırmıştı..

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Bayraktar AKINCI TİHA'lar halihazırda güvenlik güçlerimiz tarafından

aktif olarak operasyonel görevlerde kullanılıyor. Şu ana kadar güvenlik güçleri

envanterine 6 adet Bayraktar AKINCI TİHA girdi..

Taarruzi İnsansız Hava Aracı için 2 ülke ile de

ihracat sözleşmesi imzalandı..

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Milli TİHA'nın yeni versiyonu Bayraktar AKINCI c'nin

ise ilk uçuşunu yakın zamanda yapması planlanıyor..