Son Dakika Haberleri: Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı
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Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı

1 saat önce

Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın tam güç motor yer testi yapıldı.

Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı, System.String[]

Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın tam güç motor yer testi yapıldı.


Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın tam güç motor yer testini paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın test aşamasının videosunu ve yapılan çalışmalara dair fotoğraflar paylaşan Bayraktar, "Bayraktar Akıncı tam güç motor yer testi" ifadesini kullandı. - İSTANBUL

İnsansız Hava Aracı, Selçuk Bayraktar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 10:38 Kaynak: İHA
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