Akıncı İHA'nın tam güç motor testi yapıldı
1 saat önce
Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın tam güç motor yer testi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 11:05 Kaynak: İHA
Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın tam güç motor yer testi yapıldı.
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın tam güç motor yer testini paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın test aşamasının videosunu ve çalışmalara ait fotoğrafları paylaşan Bayraktar, "Bayraktar Akıncı tam güç motor yer testi" ifadesini kullandı.
(Zöhre Alagöz/İHA)
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