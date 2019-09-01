Son Dakika Haberleri: Akıncı İnsansız Hava Aracının test işlemi bitti
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Akıncı İnsansız Hava Aracının test işlemi bitti

2 saat önce

- Akıncı İnsansız Hava Aracının test işlemi bitti Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın ilk motor çalışma anını paylaştıİSTANBUL - Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracının test işleminin bittiğini duyurdu.

- Akıncı İnsansız Hava Aracının test işlemi bitti

Selçuk Bayraktar, Akıncı'nın ilk motor çalışma anını paylaştı

İSTANBUL - Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracının test işleminin bittiğini duyurdu. Motorunun ilk çalışma anını sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı İnsansız Hava Aracının testlerinin bittiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın ilk motor çalıştırma testini paylaşan Bayraktar," Günlerdir hazırlığı süren ve en son 24 saatlik aralıksız maratonun sonunda sabahın erken saatlerinde'un ilk kez motorlarını çalıştırması. Az önce testi bitirdik. Bundan sonra,yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah. Semalarımızda Hür ve Özgür " ifadelerini kullandı.

Selçuk Bayraktar, Genel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 01:26 Kaynak: İHA
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