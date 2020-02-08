Akıncı'nın "korkunç" yorumuna KKTC'den tepki - Son Dakika
Son Dakika Dünya Akıncı'nın 'korkunç' yorumuna KKTC'den tepki - Son Dakika Dünya

Akıncı'nın "korkunç" yorumuna KKTC'den tepki

6 saat önce

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, 'Kırım'ın ilhakı' gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye bağlanmasının 'korkunç' olacağı açıklaması KKTC'de tepki çekti.

Akıncı'nın

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği röportajda, 'Kırım'ın ilhakı' gibi Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye bağlanmasının 'korkunç' olacağı açıklaması KKTC'de tepki çekti.

Rum medyası haberi "Mustafa Akıncı'dan cesur açıklamalar" başlığı ile duyurdu. KKTC'den de Akıncı'nın açıklamalarına 'çirkin' diye tepki geldi.

26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yeniden aday olan ve İngiliz The Guardian 'a konuşan Akıncı, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'ye bağlanması konusunun, Türkiye'nin kendi çıkarlarına da aykırı olduğunu söyledi. Akıncı, "İkinci bir Tayfur Sökmen olmayacağım" dedi. Tayfur Sökmen, Fransız mandasına bağlı Hatay Devleti'nin 1939'da referandumla Türkiye'ye bağlanmasını kabul etmişti. Kıbrıs'ta federal çözümüne bir an önce varılması gerektiğini ifade eden Akıncı, "Acele etmemiz lazım. Bunca yıldan sonra bir dönüm noktasına, belirleyici bir ana geldik" dedi. Akıncı, "Kıbrıslı Türkler laik, demokratik ve çoğulcu kimliğini korumak istiyor" diye konuştu. Birleşik Krallık'ın AB'den çıkışına (Brexit) olumlu bakmadığını belirten Akıncı, "Alkışlarla karşılamadım, ama saygı göstermek zorundayız. Bundan sonra ülkenizi tek parça olarak tutabilecek misiniz, bilmiyorum. Bunda oldukça zorlanabilirsiniz" dedi.

Akıncı'nın açıklamaları Rum basınında çok geniş şekilde yer aldı. Gazeteler, "Mustafa Akıncı'nın cesur açıklamalar",  "Türkiye'ye bağlanmaya karşı mücadele ilan etti" başlıklarını kullandı.

KKTC medyası da, Akıncı'nın açıklamalarını, "Anavatan-Yavruvatan değil, bağımsız ve kardeşçe" başlıklarıyla verdi.

"AKINCI AYAK OYUNLARI PEŞİNDE"

KKTC'nin Hatay kökenli Milletvekili Bertan Zaroğlu ise Akıncı'nın açıklamalarına sert yanıt verdi. "Tayfur Sökmen, sizin siyasi bir dil kullanarak aşağılayabileceğiniz veya aşağılamaya çalışacabileceğiniz bir kişi değildir" diyen Zaroğlu, "Sayın Akıncı, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ötürü kısmen çok çirkin bulduğum, kısmen de aşırı komik duruma düştüğünüzü düşündüğüm bu düşüncelerinizi paylaşarak yeni bir ayak oyunu hazırlında olduğunuz apaçık ortada" dedi.


Mustafa Akıncı, Türkiye, Kıbrıs, Kırım, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 01:37 Kaynak: DHA
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