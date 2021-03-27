AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı - Son Dakika

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI Prototip 3'ün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığını duyurdu.

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla AKINCI prototip 3'ün ilk uçuşunu yaptığını ve başarılı olduğunu duyurdu. Selçuk Bayraktar'ın uçuş öncesi yaptığı ilk açıklamada, "AKINCI prototip 3 bu gün inşallah ilk uçuşunu yapacak. Birazdan bütün kontrolleri tamamlayıp havalanmayı düşünüyoruz" dedi. İlk uçuşa dair görüntülerin yer aldığı paylaşımın devamında ise Bayraktar, "AKINCI prototip 3 ilk uçuşunu başarıyla tamamladı. Yerde bazı ilave testlerimiz olacak. Sonrasında da hangara dönecek" açıklamasında bulundu.

(İHA)