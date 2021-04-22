Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı - Son Dakika

Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı

22.04.2021 18:40

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bugün yapılan ilk atış testini başarıyla tamamlarken, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), bugün yapılan ilk atış testini başarıyla tamamlarken, Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen akıllı mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve ilk kez kullanılan MAM-T hedefleri başarıyla vurdu.

Baykar'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde yürütülen proje kapsamında, Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar Akıncı TİHA ilk atış testini başarıyla tamamladı.

Daha önce birçok testi başarıyla gerçekleştiren Türkiye'nin ilk insansız taarruzi hava aracı olan Bayraktar Akıncı, ilk atış testi için kanat altındaki salanlarında Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen bir adet MAM-C, bir adet MAM-L ve ilk kez kullanılan bir adet MAM-T akıllı mühimmatları ile havalandı. Mühimmatlı uçuş test kampanyasının ilk uçuşu Akıncı PT-3 ile 17 Nisan'da icra edildi. 21 Nisan'da mühimmatlı ikinci test uçuşu yapılırken, bugün ise ilk atışlar gerçekleştirilmiş oldu.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar tarafından Çorlu'da bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden yönetilen test sırasında Akıncı TİHA'dan lazer hedefleme ile gönderilen harp başlığı bulunmayan cansız test mühimmatlarının 3'ü de tam isabetle hedefleri vurmayı başardı.

Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk atış testine projeye liderlik eden Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in yanı sıra Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da katıldı. Test için Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde bulunan Roketsan ekibine ise Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit ile Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci liderlik etti.

Atış testi için havalanmadan önce apronda bekleyen Bayraktar Akıncı PT-3 TİHA'nın kanat altında bulunan ve ilk kez atılacak MAM-T mühimmatı, Prof. Dr. İsmail Demir, Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit, Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci ile projede görev alan Baykar ve Roketsan ekipleri tarafından imzalandı.

MAM-T ilk kez kullanıldı

Bayraktar Akıncı TİHA'nın ilk atış testi geliştirilen mühimmatlar tarafında da bir ilke sahne oldu. Roketsan tarafından milli olarak geliştirilen MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T, bu testte ilk defa kullanıldı. Daha yüksek harp başlığı etkinliği ve daha uzun menzil ihtiyacını karşılamak amacıyla geliştirilen MAM-T, Blok-1 konfigürasyonu hareketli ve sabit hedeflere karşı yüksek hassasiyet sağlayan mühimmat ve yarı aktif lazer arayıcı başlığa sahip. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAM-T, İHA'larda 30+ km menzil kabiliyeti ile zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerine karşı kullanılabiliyor.

Bayraktar Akıncı TİHA, ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda bulunan Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yürütülen test faaliyetleri, 3 adet Bayraktar Akıncı TİHA prototipi ile sürdürülüyor.

Seri üretim başladı

Bu yıl içinde ilk teslimatların gerçekleştirilmesinin planlandığı Bayraktar Akıncı TİHA projesinin seri üretim süreci de başladı. Seri üretim modelinin ilk uçağı olan ve entegrasyonu tamamlanan Bayraktar Akıncı S-1 ise geçen günlerde test faaliyetlerini icra etmek üzere Çorlu'ya intikal etti. Seri üretim modellerinin entegrasyon çalışmaları ise Baykar Milli S/İHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde devam ediyor.

Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen, Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından aktif olarak kullanılan, Ukrayna ve Katar'a da ihraç edilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'ndan daha uzun ve daha geniş olan Bayraktar Akıncı TİHA stratejik görevler icra edecek.

100'e yakın bilgisayara sahip robot uçak

Baykar tarafından milli ve özgün tasarım, yazılım, aviyonikler ve mekanikler ile geliştirilen robot uçak Akıncı'da 100'e yakın bilgisayar sistemi görev yapıyor. 5,5 ton kalkış ağırlığı bulunan Bayraktar Akıncı TİHA, 400 kilogram dahili ve 950 kilogram harici olmak üzere toplam 1.350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle ön plana çıkıyor.

Kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metre kanat açıklığına sahip olan hava aracı platformu, tam otomatik uçuş kontrol ve 3 yedekli otopilot sistemi sayesinde yüksek uçuş güvenliği de sağlayacak. Faydalı yük kapasitesi sayesinde taşıyacağı milli mühimmatlarla görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı, seyir füzesi atabilme yeteneği ile büyük bir güç çarpanı olacak. Bayraktar Akıncı TİHA, TÜBİTAK/SAGE ve Roketsan tarafından üretilen milli mühimmatlar MAM-T, MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, NEB, SOM füzelerini kullanabilecek. F-16'ların icra ettiği bazı görevleri de gerçekleştirecek olan Bayraktar Akıncı TİHA, burun kısmında bulunacak milli üretim AESA radarı ile yüksek durumsal farkındalığa sahip olacak. Kanat altında taşıyacağı yerli ve milli hava-hava mühimmatları ile harekat icra edebilecek.

Bünyesinde EO/IR kamera, ASELSAN tarafından milli olarak üretilen AESA radarı, Görüş Hattı Ötesi (uydu) bağlantı ve elektronik destek sistemleri gibi kritik yükler taşıyacak olan hava aracı gelişmiş yapay zeka özelliklerine de sahip olacak. Ayrıca, bulundurduğu yapay zeka bilgisayarları vasıtasıyla sensörlerden ve uçak üzerinde bulunan kameralardan aldığı verileri kaydederek bilgi toplayabilecek. Hiçbir dış sensöre veya Küresel Konumlama Sistemi'ne ihtiyaç duymadan hava aracının yatış, dikilme ve yönelme açılarını tespit edebilecek olan bu yapay zeka sistemi, coğrafi bilgileri kullanarak çevresel farkındalık sağlayacak. Gelişmiş yapay zeka sistemi elde ettiği verileri işleyerek karar verme özelliğine sahip olacak. İnsan gözüyle tespit edilemeyen kara hedeflerini tespit edebilecek olan yapay zeka sistemi, Bayraktar Akıncı'nın daha etkin kullanımını sağlayacak.

Milli olarak geliştirilen AESA radar ile yüksek durumsal farkındalık ile görev icra edebilecek olan Bayraktar Akıncı TİHA, Sentetik Açıklıklı Radar (SAR) ile elektro optik sistemlerin görüntü almakta zorlandığı kötü hava koşullarında dahi görüntü alarak kullanıcıya aktarabilecek. Meteoroloji radarı ve çok amaçlı hava radarını bünyesinde barındıracak olan hava aracı platformu bu kabiliyetleriyle sınıfında lider olacak.

Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı
Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı

İnsansız Hava Aracı, Baykar, Nisan, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayraktar Akıncı TİHA, ilk atış testini başarıyla tamamladı - Son Dakika


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