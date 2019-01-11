Akıncı - Spehar Görüşmesi - Lefkoşa
15 dakika önce
- Görüşmeden görüntüler Elizabeth Spehar'ın açıklamaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamaları LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve...
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Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:20 Kaynak: AA
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