Son Dakika Haberleri: Akıncı - Spehar Görüşmesi - Lefkoşa

Akıncı - Spehar Görüşmesi - Lefkoşa

15 dakika önce

- Görüşmeden görüntüler Elizabeth Spehar'ın açıklamaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamaları LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve...

- Görüşmeden görüntüler
Elizabeth Spehar'ın açıklamaları
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın açıklamaları LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'ı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti. Akıncı görüşme sonrası açıklamalarda bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:20 Kaynak: AA

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