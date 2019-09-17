Akıncı TİHA görücüye çıktı
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Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergiledi. Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:21 Kaynak: AA
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