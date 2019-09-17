Son Dakika Haberleri: Akıncı TİHA görücüye çıktı
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Akıncı TİHA görücüye çıktı

38 dakika önce

Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergiledi.

Baykar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nı (TİHA) Anadolu Ajansı'nın (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergiledi.

Akıncı TİHA görücüye çıktı

İnsansız Hava Aracı, Anadolu Ajansı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:21 Kaynak: AA
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