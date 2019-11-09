Son Dakika Haberleri: Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları Balıkesir'de başladı
Son Dakika Spor Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları Balıkesir'de başladı

Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları Balıkesir'de başladı

6 saat önce

Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübünün düzenlediği "Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları" 4 ülkeden 35 sporcunun katılımıyla başladı.

Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları Balıkesir'de başladı, System.String[]

Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübünün düzenlediği "Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları" 4 ülkeden 35 sporcunun katılımıyla başladı.

Balıkesir'in Karesi ve Altıeylül ilçeleri ile Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye'nin yanı sıra Malezya, Endonezya ve Danimarka'dan sporcular katıldı.

Müsabakaların ilk gününde sporcular at binip, yay gererek dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.


Turnuva hakkında bilgi veren Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübü Başkanı Enis Yurdakök, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yabancı sporculara 15 gün boyunca atlı okçuluk eğitimi verdiklerini ve ardından bu özel turnuvayı kulüp olarak düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğin 2019'un son müsabakası olduğunu anlatan Yurdakök, şunları söyledi:

"Bugün Kore ve Malezya parkuru yarışmalarını yapıyoruz.

Yarın Türk parkuru ve kabak parkuru olarak yarışmalar devam edecek. Türkiye'de ilk olarak atlı okçuluk eğitimi vermek bize Balıkesir Akıncıları'na nasip oldu. Bunun için mutluyuz."

Müsabakaları izlemeye gelen Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ da atlı okçuluğa desteklerinin süreceğini ifade ederek sporculara başarılar diledi.


Müsabakalar yarın sona erecek.

Balıkesir, Türkiye, Karesi, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:12 Kaynak: AA
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