Son Dakika Haberleri: Akıncı toyu Atlı Okçuluk müsabakaları başladı
Son Dakika Spor Akıncı toyu Atlı Okçuluk müsabakaları başladı

Akıncı toyu Atlı Okçuluk müsabakaları başladı

6 saat önce

Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübünün düzenlediği 'Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları' 4 ülkeden 35 sporcunun katılımı ile başladı.

Akıncı toyu Atlı Okçuluk müsabakaları başladı, System.String[]

Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübünün düzenlediği 'Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları' 4 ülkeden 35 sporcunun katılımı ile başladı. Sporcular müsabakaların ilk gününde Kore ve Malezya parkurlarında kıyasıya yarıştı.


Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübünün düzenlediği, Karesi, Altıeylül ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleştirilen"Akıncı Toyu Atlı Okçuluk Müsabakaları" Malezya, Endonezya, Danimarka ve Türk sporcuların katılımıyla başladı. Müsabakaların ilk gününde sporcular at binip, yay gerdi ve dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.


Turnuva hakkında bilgi veren Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Sanat Savaşları Kulübü Başkanı Enis Yurdakök, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yabancı sporculara 15 gün boyunca atlı okçuluk eğitimi verdiklerini ve ardından bu özel turnuvayı kulüp olarak düzenlediklerini söyledi. Yurdakök, "Burada yaptığımız etkinliğimiz 2019 yılının son müsabakası. Dört ülkeden yarışmacılar buraya geldi. Malezya ve Endonezyadan gelen misafirlerimize 15 gün boyunca atlı okçuluk eğitimi verdik. Eğitimin sonunda Danimarka'dan da bir misafirimiz geldi, Türk sporcularımızla birlikte 35 sporcuyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Bugün Kore ve Malezya parkuru yarışmalarını yapıyoruz. Yarın Türk parkuru ve kabak parkuru olarak yarışmalar devam edecek. Türkiye'de ilk olarak atlı okçuluk eğitimi vermek bize Balıkesir Akıncıları'na nasip oldu. Bunun için mutluyuz" dedi.


Müsabakaları izlemeye gelen Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ da ata sporu atlı okçuluğa desteklerinin süreceğini ifade ederek gün boyu yarışan sporculara yarışlarda başarılar diledi. - BALIKESİR

Balıkesir, Malezya, Kore, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:13 Kaynak: İHA
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