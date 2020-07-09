Akıncı Üssü darbe davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika

Akıncı Üssü darbe davasının görülmesine devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

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Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, eski pilot kurmay yüzbaşı Selahattin Yorulmaz, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Darbe girişimi sonrası basında kendisi hakkında çıkan haberlerle suçlu ilan edildiğini söyleyen Yorulmaz, olay tarihinde Akıncı Üssü'nde filo komutanı olarak görev yapan, davanın yönetici sanıkları eski yarbay Hakan Karakuş ve eski binbaşı Mustafa Azimetli ile aynı haberlerde adının geçmesinden "şeref" duyduğunu ifade etti.

"Terörist" olmadığını savunan Yorulmaz, FETÖ iltisakı nedeniyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla haklarında işlem yapılan ve kamu görevinden ihraç edilen kişilerin mağdur edildiğini öne sürdü.

Savunmasında, darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilden eski orgeneral Akın Öztürk'e de sahip çıkan Yorulmaz, "Akın Öztürk'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığını yaptığı orduda görev almaktan onur duyuyorum." dedi.

Olay günü uçuş yaptığını, bu esnadaki telsiz kayıtlarının dava dosyasında yer almadığını belirten Yorulmaz, konuyla ilgili yeniden bilirkişi raporu alınması gerektiğini dile getirdi.

Savunmasında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin basında yer alan haberlerden söz eden ve bazı siyasilerin geçmişte FETÖ ile ilgili söylemlerine yer veren Yorulmaz, olay günü kendisinin eylemlerine ise yer vermedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Akıncı Üssü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 19:05 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü darbe davasının görülmesine devam edildi - Son Dakika
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