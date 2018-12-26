Akıncı Üssü Darbe Girişimi Davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davaya devam edildi.



Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, sanıklar ve taraf avukatları hazır bulundu.



Mahkeme Başkanı Selfet Giray, önceki duruşmalarda alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu. Daha sonra sanık ve avukatlardan tahliyeye yönelik talepleri alındı.



Duruşmaya yarın devam edilecek.

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