Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika
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Akıncı Üssü darbe girişimi davası

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için tutuklu sanık eski astsubay Gökhan Karabacak'a söz verildi.

Olay tarihinde İstanbul SAT Komutanlığında görevli olduğunu belirten Karabacak, İzmir'de keskin nişancı kursundayken komutanının emri üzerine, birliğine döndüğünü söyledi.

Bir grup SAT'çı ile Yeşilköy Askeri Havaalanı'ndan CASA tipi uçakla Akıncı Üssü'ne geldiklerini anlatan Karabacak, başlarında eski yüzbaşı Özay Cödel'in bulunduğunu anlattı.

Akıncı Üssü nizamiyesinde nöbet tutması için görevlendirildiğini belirten Karabacak, nizamiyeden giriş çıkış yapılmasına izin verilmemesi talimatının verildiğini aktardı.

Sabah saatlerine kadar nizamiyede kaldığını belirten Karabacak, darbe karşıtı jetlerin pisti bombalamasının ardından Akıncı'dan ayrılarak İstanbul'a gittiğini söyledi.

Birliğine gittiğinde gözaltına alındığını aktaran Karabacak, o tarihten beri tutuklu yargılandığını ifade etti.

Karabacak, emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini savunarak beraatini istedi.

Aksakallı'yı alıkoymak isteyen astsubay

Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı'yı alıkoymaya çalışan ekipte yer aldığı iddia edilen eski astsubay Ümit Şeker de savunma yaptı.

Şeker, darbe girişiminden birkaç saat önce kendisini arayan sanık Cengiz Atak'ın görev çıktığını söylemesi üzerine, belirttiği yere gittiğini aktardı. Gelişmeler hakkında bilgi veren eski albay Fatih Yarımbaş'ın kendilerine Aksakallı'nın güvenliğini sağlayacaklarını söylediğini öne süren Şeker, daha sonra siyah bir minibüs ile Aksakallı'nın bulunduğu düğün salonuna gittiklerini anlattı.

Aksakallı'nın düğünden ayrılmasından sonra Yarımbaş'ın talimatı üzerine aracını durdurdukları Aksakallı'yı kendi araçlarına davet ettiklerini iddia eden Şeker, bunun üzerine Aksakallı'nın sinirlenerek olay yerinden uzaklaştığını aktardı.

Aksakallı'yı alıkoymak için hareket etmediğini öne süren Şeker, bu olaydan sonra Akıncı Üssü'ne gittiklerini, sabah saatlerine kadar burada kaldığını ifade etti.

Emir komuta zinciri dışına çıkmadığını, komutanlarından aldığı emirleri yerine getirdiğini savunan Şeker, beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 07:10 Kaynak: AA
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