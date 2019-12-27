Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika
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Akıncı Üssü darbe girişimi davası

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savcının esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için tutuklu sanık eski astsubay Kağan Polat'a söz verildi.

Olay tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanlığı Personel Kurtarma Şube Müdürlüğünde görev yaptığını belirten Polat, uzun yıllar terörle mücadele operasyonlarında yer aldığını söyledi.

Polat, olay günü serbest paraşüt eğitimi için gerekli belgeleri eski astsubay Erdoğan Durgun'a teslim etmek için Akıncı Üssü'ne gittiğini iddia etti.

Burada görüştüğü Durgun'un kendisine Akıncı Üssü'nde bulunan komutanların güvenliğini sağladıklarını söylemesinin üzerine aracındaki üniformalarını giyerek onlara katıldığını ifade eden Polat, ardından güvenlik maksadıyla nizamiyeye gittiğini anlattı.

Nizamiyede nöbet tutan askerleri tanımadığını ifade eden Polat, havacıların yanı sıra kara sınıfından askerlerin de burada bulunduğunu aktardı.

İlerleyen saatlerde vatandaşların nizamiye önünde toplanmaya başladığını belirten Polat, kalabalığın nizamiyeye yaklaşması nedeniyle havaya uyarı ateşi yapıldığını savundu.

Vatandaşlardan bazılarının Akıncı Üssü'nden havalanan uçakların Ankara'yı bombaladığını söylediğini aktaran Polat, bu duruma anlam veremediğini, böyle bir şeyin mümkün olmayacağını söylediğini ileri sürdü.

Nizamiyede kaldığı sürede kimseye ateş etmediğini, ateş açanları da görmediğini öne süren Polat, açılan ateş nedeniyle yaralanan vatandaşlara yardım ettiğini iddia etti.

Darbe girişimine katkıda bulunacak bir eylemde bulunmadığını savunan Polat, beraatini istedi.

Sanık eski astsubay Melih Albayrak da olay günü şahsi işleri için birliğine gittiğini, bu sırada karşılaştığı eski yüzbaşı Özay Cödel'in görev olduğunu söylemesi nedeniyle kışlada kaldığını söyledi.

Daha sonra emir üzerine Casa tipi uçakla İstanbul'dan Akıncı Üssü'ne geldiklerini ifade eden Albayrak, üsse indiklerinde Cödel'in havacı bir subayla konuşmasının ardından nizamiyede görevlendirildiğini anlattı.

Albayrak, lojman nizamiye bölgesine gittiklerinde yanlarına gelen havacı askerin 3 personel istediğini, bunun üzerine komutanının emriyle nizamiyeyi terk edip bir binanın emniyetini sağlamak için nöbet tuttuğunu ifade etti.

Sabah saatlerinde pistin bombalanması üzerine üssü terk ettiğini belirten Albayrak, darbe girişimine katılmadığını iddia ederek beraatini istedi.

Duruşmaya, 30 Aralık'ta devam edilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:32 Kaynak: AA
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