Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika
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Akıncı Üssü darbe girişimi davası

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Olay tarihinde İstanbul'daki Sualtı Taarruz Komutanlığında görev yapan eski astsubay Murat Fırat, Mahkeme Başkanı Selfet Giray'ın izinde olduğunu, Giray'ın mahkemede bulunduğu bir gün savunma yapmak istediğini belirtti.

Sanığın talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanık avukatlarından biri tarafından sunulan reddihakim dilekçesini okudu ve duruşma savcısından mütalaasını sordu.

Savcı, daha önce dile getirilen reddihakim istemleriyle aynı mahiyetteki talebin geri çevrilmesini istedi.

Müzakerenin ardından mahkeme heyeti, yasal koşullarının bulunmadığı ve duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddihakim talebini geri çevirdi.

Mahkeme heyeti, bugünkü duruşmada yapılacak başkaca bir husus olmadığı gerekçesiyle duruşmayı, 6 Ocak Pazartesi gününe erteledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 11:11 Kaynak: AA
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