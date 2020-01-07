Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Olay tarihinde İstanbul'daki Sualtı Taarruz Komutanlığında görev yapan eski astsubay Murat Fırat, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Fırat, 15 Temmuz gecesi sanık eski yüzbaşı Özay Cödel'in emriyle terör saldırısı beklendiği gerekçesiyle Akıncı Ana Jet Üs Komutanlığına getirildiklerini, gelecek saldırılara karşı emniyet almalarının emredildiğini iddia etti.

15 Temmuz öncesinde de terör saldırıları olduğunu, son zamanlarda Terörle Mücadele Harekatı (TMH) kapsamındaki bu görevlerin gece icra edildiğini ileri süren Fırat, bu sebeple o geceki olaylardan da şüphelenmediğini söyledi.

Fırat, görev öncesinde ve esnasında darbeye ilişkin emir almadığını, yalnızca Akıncı Üssü'nde tel örgülerin çevresinde olası bir terör saldırısı için nöbet tuttuğunu ileri sürdü.

O gece kimseye ateş etmediğini savunan Fırat, görev silahının balistik incelemesinin yapılmasını talep etti.

Fırat, FETÖ'cü ve darbeci olmadığını, yalnızca emir komuta zinciri içerisinde görev komutanının kendine verdiği emre riayet ettiğini savunarak, "Amirim bana emir verdi, onu yerine getirdim. Hiçbir zaman, hiç kimseyle darbe planı yapmadım." dedi.

Fırat, kanunlara aykırı bir eylemde bulunmadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.