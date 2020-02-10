Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika

Akıncı Üssü darbe girişimi davası

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, eski astsubay Efrail Saltabaş'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya, eski astsubay Efrail Saltabaş'ın esas hakkındaki savunmasıyla devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Esas hakkındaki savunmasını yapan eski Özel Kuvvetler Komutanlığı personeli astsubay Efrail Saltabaş, darbe girişimini lanetleyerek ifade vermeye başladı.

Darbe planlayıcılarından şikayetçi olduğunu söyleyen Saltabaş, "Bu alçak kalkışmayı planlayıp, benim gibi ast rütbedeki personeli kandıran herkesten şikayetçiyim." ifadesini kullandı.

Saltabaş, darbe girişiminden önce 24 yıl görev yaptığını ve birçok kez ölüm tehlikesi atlattığını, 15 Temmuz akşamı yaşanan olaylarda kendi iradesiyle yer almadığını ve bir gecede yaşadıklarıyla "hain" olamayacağını savundu.

Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'yı Gazi Orduevi'nde derdest etmeye çalışan ekipte yer aldığı suçlamasına ilişkin savunma yapan Saltabaş, konuyla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda kendisine bir suç isnat edilmediğini belirtti.

Olay tarihinden önce 17 Temmuz 2016'da yapılması planlanan paraşüt eğitimi kapsamında hazırlıklar yaptığını söyleyen Saltabaş, darbe girişiminden ve Aksakallı'nın alıkonulması planından haberdar olmadığını iddia etti.

Gazi Orduevi'ne kendi aracıyla gittiğini anlatan Saltabaş, Aksakallı'nın alıkonulması girişimi sırasında diğer sanıkların yanında dahi bulunmadığını ifade etti.

Bu olaydan sonra sanık eski albay Fatih Yarımbaş'ın koordinesinde Akıncı Üssü'ne gittiklerini belirten Saltabaş, üs içerisinde silah kullanmadığını ve kimseye ateş etmediğini söyledi. Saltabaş, "Hiçbir vatandaşın yaralanmasına ya da şehit olmasına sebebiyet vermedim." dedi.

Darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde yaşanan olaylara "müşterek fail" sıfatıyla katıldığı suçlamasını kabul etmediğini söyleyen Saltabaş, suçsuz olduğunun diğer sanıklar ve tanıkların beyanlarından da anlaşılacağını söyledi.

Saltabaş, FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt üyesi askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü ve ardışık arama kayıtlarına ilişkin tespitleri de reddetti.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Saltabaş, mahkeme heyetinden tahliyesini ve beraatini istedi.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 08:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında İdlib toplantısı yapıldı
Merter'de İBB ile Güngören Belediyesi'ni karşı karşıya getiren büfe kaldırıldı Öfkeli taksici dehşet saçtı! Oto tamircisi ve 2 çalışanı aracıyla ezdi ABD'den şehit haberleri sonrası Türkiye'ye başsağlığı mesajı: Türkiye'nin yanındayız

Son Dakika Haberleri
00:31 Defne Samyeli'nin Cem Yılmaz ile birlikte olan fotoğraflarını kaldırmaması dikkat çekti
00:09 Mucize Doktor'un 22. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Nazlı'nın aşk itirafı Ali Vefa'yı heyecanlandırıyor
23:48 Genç şarkıcı Serel Yeleli, klip çekimini koronavirüs salgını sebebiyle iptal etti
23:11 Tamer Karadağlı ile yakalanan Iraz Yıldız, sosyal medyadaki fotoğraflarıyla dikkat çekiyor
21:43 Gökçen Paprika, cesur kıyafetiyle Merve Özbey'in düğününe damga vurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 02:55:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]