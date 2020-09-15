Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde Akıncı Üssü 141'inci Filo'nun komutanı olan ve darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski orgeneral Akın Öztürk'ün damadı olan eski yarbay Hakan Karakuş esasa ilişkin savunma yaptı.

Sanık Karakuş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası dış basında Türkiye aleyhine çıkan haberlerden bahsettiği savunmasında, adil yargılama hakkı ve masumiyet karinesinin ihlal edildiğini ileri sürdü.

Darbe girişimi sırasında kulede darbeci pilotları yönlendirdiği ve talimat verdiği iddiaları hakkında konuşan Hakan Karakuş, kuleye gitmesinden önce yaşanan bazı olayları kendisi yapmış gibi gösterildiğini savundu.

Derdest edilen komutanları üsse getiren helikopter ve uçakların kuleye gitmesinden önce üsse iniş yaptığını ve bu konuda bir görüşmesinin bulunmadığını öne süren Karakuş, suçlamaları reddetti.

Kulede yaşananlara ilişkin mahkemede dinlenen tanıkların kendisini suçladığını hatırlatan sanık Karakuş, söz konusu tanıklardan bazılarının ezberletilen ifadeleri verdiğini ileri sürdü.

FETÖ üyesi olmadığını savunan Karakuş, savunmasına yarın devam edecek.