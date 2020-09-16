Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika

Akıncı Üssü darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davası, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, olay tarihinde Akıncı Üssü 141. Filo'nun komutanı olan ve darbe girişiminde yer aldığı gerekçesiyle 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski orgeneral Akın Öztürk'ün damadı eski yarbay Hakan Karakuş, dünkü celsede başladığı esasa ilişkin savunmasına devam etti.

Karakuş, hakkında düzenlenen bilirkişi raporlarını reddederek, mahkemeden karar verirken bu raporları dikkate almamasını talep etti.

Darbe girişiminin yaşandığı gün kursiyer pilotların uçuş faaliyetlerinin olduğunu anlatan Karakuş, mesainin erken biteceğine yönelik bir mesaj aldığını bu mesajın kim tarafından atıldığını hatırlamadığını ileri sürdü.

Sanık Karakuş, savunmasına şöyle devam etti:

"1 Temmuz 2016 tarihinde 141. Filo'ya TMH görevi verildi. 3 uçak bomba yüklü şekilde bekler komuta geçti. Bu durum bizim için rutin bir faaliyetti. 15 Temmuz günü de TMH görevi üs komutanı ve harekat komutanı tarafından bize verildi. Uçmak saç ayağı ile gerçekleşir. İlk ayak pilotlar ama bakım olmazsa uçuş olmaz, uçuşun olması için meydanın hazırlanması gerekir. Yani meydan harekat bakım personeli ve pilot, üçlü saç ayağını oluşturur ancak nedense uçan pilotların hepsi tutuklu."

O gece filodan kalkan uçuşları kontrol ettiği yönündeki isnatları da reddeden Karakuş, kule ile uçaklar arasındaki konuşmaların montaj olduğunu iddia etti. Karakuş, darbe girişimi gecesine ait telsiz konuşmalarının hukuka uygun şekilde elde edilmediğini savundu.

FETÖ üyesi olduğuna dair savcılığın tespitini de reddeden Karakuş, beraat talebinde bulundu.

Pilotlara bombalama emrini vermişti

Sanık eski yarbay Hakan Karakuş'un telsiz konuşmaları iddianamede şu şekilde yer alıyor:

"Müslüm Macit: İstenen vuruş noktalarını tekrar eder misiniz?

Hakan Karakuş: Yol kavşağı, cami önü.

Macit: Bana verilen koordinatta mutabık mıyız?

Karakuş: Mutabık.

Macit: Hepsine tek tek atış gerçekleştireceğim.

Karakuş: Mutabık, üç tane.

Macit: Üç tane alındı.

Macit: Filo, Aslan-6, yol kavşağı ve cami önü tamamlandı, koordinatın batısında herhangi bir noktaya mı?

Karakuş: Bir şey yoksa atmayın.

Macit: Koordinata atmıyorum mutabık mıyız?

Karakuş: Mutabık.

Macit: Söylenen iki hedef başarıyla vuruldu.

Karakuş: Anlaşıldı, ellerinize sağlık."

Darbe Girişimi, Akıncı Üssü, Temmuz, Darbe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:41 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?
Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor         
19:58
Genoa, Fenerbahçeli Miha Zajc resmen kiraladı Genoa, Fenerbahçeli Miha Zajc resmen kiraladı         
18:59
30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti 30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti         
18:22
Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu         
18:10
Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş         
17:41
Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti         
17:20
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira Cübbeli Ahmet Hoca, at eti iddialarına ateş püskürdü: Yalan ve iftira         
09:32
Profesörlerin maske tartışması! Sosyal medya üzerinden birbirlerine girdiler Profesörlerin maske tartışması! Sosyal medya üzerinden birbirlerine girdiler         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 20:07:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akıncı Üssü darbe girişimi davası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei