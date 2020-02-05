Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'i derdest eden ekipte olduğu iddia edilen eski astsubay Ozan Turanlı, hakim karşısına çıktı.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan Turanlı, FETÖ üyesi olmadığını, dava dosyası içinde de örgüt mensubu olduğunu gösteren somut bir delil bulunmadığını söyledi.

Sanık Turanlı, ankesörlü telefon verilerinin hukuki yollarla elde edilmediğini ve telefon görüşmelerinin kendisine ait olduğunu gösteren somut bir delil olmadığını öne sürdü.

Ankesörlü telefonla ilgili bilirkişi raporu verilerinin de değiştirilerek hazırlandığını iddia eden Turanlı, 2012-2014 yılları arasındaki görüşmelerin yakınlarıyla yaptığı zaruri görüşmeler olduğunu, bunun örgütün üst düzey yöneticileriyle görüştüğü şeklinde yorumlanamayacağını savundu.

Turanlı, olay gecesi terör tehlikesine karşı generalleri korumak amacıyla Genel Kurmay Başkanlığı'na gittiğini aktararak hiç kimseyi zorla alıkoymadığını, yalnızca kendisine verilen emre riayet ettiğini ileri sürdü.

Sanık Selçuk Yavuz ile Yaşar Güler'i zorla helikoptere bindirdikleri ve Akıncı Üssü'ne getirdikleri yönündeki iddianın da gerçeği yansıtmadığını ileri süren Turanlı, kimseyi derdest etmediğini, zorla helikoptere bindirmediğini iddia etti.

Turanlı, olay tarihinden bir gün önce Selçuk Yavuz'un evine gittiği yönündeki iddianın da gerçeği yansıtmadığını, 14 Temmuz günü iş yerinde olduğunu, bunun Özel Kuvvetler Komutanlığından teyit edilebileceğini aktardı.

15 Temmuz gecesi örgütsel bir emir almadığını ve örgütsel hiçbir eylem icra etmediğini savunan Turanlı, kendisine verilen emirlerin darbe teşebbüsüyle ilgili olduğunu bilmediğini söyledi.

Turanlı, üzerine atılı suçlamaları reddederek beraat talebinde bulundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.