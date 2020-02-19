Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz öncesi İstanbul'daki Sualtı Taarruz Komutanlığı'nda görev yapan eski astsubay Mevlüt Öncel, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Sanık Öncel, Akıncı Üssü nizamiyesinde darbe karşıtı vatandaşların askerler tarafından vurulmasının kısa mesafeden yapıldığı iddiasını reddederek, söz konusu ateşin uzak mesafeden asker olmayan keskin nişancılar tarafından yapıldığını ileri sürdü.

Darbe girişimi sırasında Boğaz Köprüsü'nde de vatandaşlara keskin nişancılar tarafından ateş açıldığı ve şehitler verildiğine dair haberleri ve çekilmiş video görüntülerini hatırlatan Öncel, kendisinin kimseye ateş etmediğini ileri sürdü.

Konuyla ilgili bilirkişi raporlarını hazırlayan uzmanların mahkemede dinlenilmediğini söyleyen Öncel, bu kişilerin mahkeme huzurunda dinlenilmesini talep etti.

Sanık avukatının da beyanlarının alınmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.