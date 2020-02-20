Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz'da İstanbul'daki Sualtı Taarruz Komutanlığında astsubay rütbesiyle görev yapan Fatih Kaya, esas hakkındaki savunmasını yaptı.

"Ben ne darbeciyim ne hainim ne de örgüt üyesiyim." diyen Kaya, olay günü sanık eski yüzbaşı Özay Cödel'in göreve çağırması üzerine birliğine katıldığını, bir süre sonra İstanbul'dan Akıncı Üssü'ne geldiklerini söyledi.

Kaya, emir üzerine Akıncı'da güvenlik maksatlı nöbet tuttuğunu, sabah saatlerinde bir patlama sesi geldiğini, üssün Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'nden kalkan uçaklar tarafından vurulduğunu öğrendiğini aktardı.

Aynı timde bulundukları askerlerle aralarında yaptıkları değerlendirmeden sonra Cödel'in yanına gittiklerini ve ne yapacaklarını sorduklarını anlatan Kaya, Cödel'in, "Bizi görev diye kandırdılar, isteyen kolluğa teslim olabilir, ben birliğe dönüp hesap soracağım." dediğini bildirdi.

Kaya, yaşananlar üzerine Akıncı'dan ayrıldığını, sonrasında jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığını ve yargılama sürecinin başladığını anlattı.

Darbe girişiminden habersiz olduğunu, 15 Temmuz akşamı bu maksatla hareket etmediğini savunan Kaya, suçsuz olduğunu beyan etti.

Sanık avukatının da savunmasının ardından duruşma yarına bırakıldı.

Akıncı Üssü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:48 Kaynak: AA
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