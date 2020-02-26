Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapması için sanık eski üsteğmen Mustafa Avşar'a söz verildi.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiğini hatırlatan Avşar, bu cezayı gerektirecek bir eylemde bulunmadığını, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Avşar, olay tarihinde izinli olduğunu, kendisini arayan eski yüzbaşı Özay Cödel'in izinli personelin garnizonu terk etmemesini emrettiğini, bunun üzerine görev yeri olan İstanbul SAT Komutanlığına gittiğini anlattı.

Silah ve teçhizatlı bir grup askerle CASA tipi uçakla Akıncı Üssü'ne geçtiklerini ifade eden Avşar, burada kendilerine terörle mücadele harekatı yapılacağı, bu kapsamda üssün güvenliğini sağlamakla görevlendirildiklerinin söylendiğini öne sürdü.

Avşar, nöbet tuttuğu yerin harekat merkezi olduğunu sonradan öğrendiğini ileri sürerek, burada kaldığı süre boyunca kanunsuz bir eylemde bulunmadığını savundu.

İlerleyen saatlerde elleri kelepçelenmiş insanları gördüğünü ve bu duruma anlam veremediğini dile getiren Avşar, daha sonra tel örgülerden atlayarak Akıncı Üssü'nden uzaklaştığını söyledi.

Önce otobüs terminaline, oradan da İstanbul'a gittiğini ifade eden Avşar, darbe girişimine katılmadığını ve FETÖ üyesi olmadığını savunarak beraatini istedi.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Akıncı Üssü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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