Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, olay tarihinde Adana 10'uncu Tanker Üs Komutanlığında görev yapan sanık eski pilot üsteğmen Osman Yılmaz esas hakkındaki savunmasını yaptı.

İddianamede ve esas hakkındaki mütalaada 15 Temmuz akşamı tanker uçak ile uçuş yaptığı ve darbe girişiminde yer alan F-16'lara havada yakıt ikmali gerçekleştirdiği belirtilen Yılmaz, savunmasında bu suçlamalara değinmedi.

Darbe girişiminden habersiz olduğunu, amirlerinin verdiği emirleri uyguladığını ifade eden Yılmaz, kendisi ile aynı durumda olan birçok sanığın suçsuz yere tutuklu bulunduğunu ileri sürdü.

Mahkemelerin baskı altında olduğunu ve bağımsız yargılama yapılmadığını iddia eden Yılmaz, mahkeme heyetinden tahliye ya da başka bir talebinin bulunmadığına değindi.

Sanık savunmasının ardından beyanda bulunan avukatı, daha önce detaylı savunma yaptıklarına değinerek müvekkilinin olay günü yaşananlara değinmeden ifade verdiğini söyledi.

Yılmaz'ın kullandığı tanker uçaktan F-16 savaş uçaklarına yapılan yakıt ikmalinin darbe girişiminin başarısız olduğunun anlaşıldığı sabah saatlerinde gerçekleştiğini dile getiren sanık avukatı, Yılmaz'ın darbe girişiminde bilerek ve isteyerek yer almadığını savundu.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Akıncı Üssü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 03:24 Kaynak: AA
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