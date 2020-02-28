Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz'da Özel Kuvvetler Komutanlığında görev yapan eski yüzbaşı Fatih Yapıcı esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Mahkeme Başkanı'nın tarafsızlığını yitirdiğini ileri süren Yapıcı, reddihakim talebinde bulunarak Başkan'ın davadan çekilmesini istedi. Cumhuriyet savcısının görüşünün alınmasının ardından Yapıcı'nın talebi, yasal koşulların oluşmaması ve Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 31. maddesindeki hususlar göz önünde bulundurularak, "davayı uzatmaya yönelik olduğu" gerekçesiyle reddedildi.

Sanık Yapıcı, 14 Temmuz'da Genelkurmay Çatı Davası'nda 11 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski yarbay Halit Kazancı'nın kendisini aradığını ve Ankara'da hazır olmasını istediğini bildirdi.

Kazancı'nın emri üzerine 15 Temmuz akşamı 19.00 sularında Akıncı Üssü'ne girdiğini ve Kazancı'nın yanına gittiğini ifade eden Yapıcı, son zamanlarda artan terör eylemleri nedeniyle koruma ve güvenlik tatbikatı yapılacağını öğrendiğini ileri sürdü.

Kazancı ile görüşmelerinden bir süre sonra Genelkurmay Çatı Davası'nda 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilen eski albay Fırat Alakuş'un yanına geldiğini ve onun da kendisine üs karargahında görev verdiğini beyan eden Yapıcı, bir süre sonra dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bazı komutanlarla binada olduğunu öğrendiğini belirtti.

İlerleyen saatlerde kendisine emir verenlere ulaşamaması üzerine pasif durumda beklemeye başladığını anlatan Yapıcı, sabah 07.00 civarında Akar ile darbeci generaller Akın Öztürk ve Mehmet Dişli'nin dışarı çıktığını ve Akıncı'dan ayrıldıklarını anlattı.

Yapıcı, Akar'ın rehin tutulduğu yerde nöbet tuttuğu iddiasını reddetti.

Öğle saatlerinde üsse savcıların geleceğinin söylendiğini aktaran Yapıcı, jandarma ekiplerince gözaltına alındığını ve yargılama sürecinin başladığını dile getirdi.

Eski yüzbaşı Yapıcı, "Ben o gece amirlerim tarafından verilen emirleri yerine getirmek için hareket ettim. Konusu suç teşkil eden hiçbir olaya karışmadım." savunması yaparak, suçsuz olduğunu söyledi.

Üzerine atılı olan "FETÖ üyeliği" suçlamasını kabul etmediğini, bu konuda somut bir delilin bulunmadığını öne süren Yapıcı, ankesörlü ve ardışık arama kayıtlarının da örgütsel amaçlı olmadığını savundu.

Davanın görülmesine gelecek hafta devam edilecek.

Akıncı Üssü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:24 Kaynak: AA
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