Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika
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Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi

6 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklarla taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Selfet Giray, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra esasa ilişkin savunmasını yapması için eski astsubay Gökmen Tarhan'a söz verdi.

Sanık Tarhan, avukatının doğum yaptığını bu yüzden kendisiyle koordineli çalışmadığını öne sürerek, sözlü savunmasını farklı bir güne planlamasını talep etti.

Sanık avukatı da duruşmalara Tekirdağ'dan geldiğini ifade ederek, "Hamilelik sonrası müvekkilimle görüşemedim. Ayrıca ailemle de farklı sağlık problemeleri vardı. Bu aşamada hazır değiliz, sözlü savunmamızı hazırlığımız bitince yapacağız." diye konuştu.

Başkan Giray, sanık ve avukatının daha önceki aşamada da benzer mazereti bildirmesi üzerine, savunma yapmaları için bugünün planladığını hatırlattı.

Sanık ve avukatının ek süre taleplerinin oy birliğiyle reddine karar verildiğini bildiren Giray, bu talebinin, iddianame ve mütalaa tebliğ tarihlerinden itibaren geçen süre nazara alınarak, yerinde görülmediğini belirtti.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

Akıncı Üssü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 01:06 Kaynak: AA
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