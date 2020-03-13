Akıncı Üssü darbe girişimi davasına devam edildi - Son Dakika

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında Diyarbakır 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığında F-16 pilotu olarak görev yapan eski pilot yüzbaşı Ceyhan Karakurt esas hakkındaki savunmasını yaptı.

Karakurt, 15 Temmuz'da saat 13.00 sularında diğer pilotlarla terörle mücadele harekatı görevi kapsamında havalanmak için uçakların yanına gittiklerini, uçak motorlarını çalıştırdıklarını ancak kendilerine uçuşun iptal olduğunun söylenmesi üzerine kalkış yapmadıklarını söyledi.

Bu olayın darbeye yönelik bir hazırlık faaliyeti olarak algılanmaması gerektiğini savunan Ceyhan Karakurt, bu uçuşun günler öncesinden planlandığını, gelen emirle de iptal edildiğini belirtti.

Akşam evde oturduğu sırada verilen emirle görev yerine döndüğünü, Akıncı Üssü'ne gidileceğini uçak başında öğrendiğini savunan Karakurt, hava sahasının uçuşa kapalı olduğunu ve uçmamaları gerektiğinin söylenmediğini iddia etti.

Akıncı Üssü üzerine geldiklerinde kule tarafından inmelerine izin verilmediğini öne süren Ceyhan Karakurt, yakıtlarının az olduğunu söylemeleri üzerine inişlerine izin verildiğini, daha sonra 141'inci Filo'da beklediklerini iddia etti.

İnişin ardından herhangi bir yasa dışı olaya katılmadığını ve tekrar uçuş yapmadığını savuan Karakurt, "Uçuş yasağıyla ilgili bir bilgi verilmedi. İkazlar benim duyamayacağım şekilde yapılmış. Hiçbir şekilde Ankara'da uçmadım." diye konuştu.

Mütalaada geçen 12 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otelin üzerinde keşif uçuşu yaptığına dair iddiayı da reddeden Ceyhan Karakurt, "Dalaman uçuşu bir keşif değildir, karargah hizmet uçuşudur." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır'daki odasında yapılan dijital incelemelerde suç unsuru bulunmadığını ve FETÖ ile de herhangi bir bağı olmadığını öne süren Karakurt, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık eski yüzbaşı Aziz Ersel Emanet de mühimmat yüklü F-16 uçağıyla Diyarbakır'dan Akıncı Üssü'ne izinsiz uçup Ankara'da alçak uçuş ve çok sayıda dalış yaptığına ilişkin savcılık mütalaasını reddetti.

Hakkındaki delillerin ortaya konulma sürecinin yasa dışı olduğunu savunan Emanet, bu bakımdan dosya kapsamındaki hiç bir delili kabul etmediğini söyledi.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, darbe faaliyeti kapsamında bir girişimde bulunmadığını ileri süren Aziz Ersel Emanet, tahliye ve beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, savunmaların ardından duruşmaya 16 Mart Pazartesi günü devam edilmesine karar verdi.